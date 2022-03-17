Крупнейший российский грузовой авиаперевозчик остановил полеты [ Редактировать ]
Самолеты крупнейшего в России грузового авиаперевозчика "Волга-Днепр" полностью остановили полеты. Об этом сообщает "Коммерсант".
10 марта авиарегуляторы Великобритании и Германии запретили деятельность двух входящих в группу "Волга-Днепр" европейских авиакомпаний - британской CargoLogicAir и немецкой CargoLogic Germany. Обе они были учреждены основателем "Волга-Днепр" Алексеем Исайкиным.
Самолеты российских компаний группы также не летают уже несколько дней из-за сложностей с их перестрахованием.
Материнская авиакомпания "Волга-Днепр", зарегистрированная в России и летающая на самолетах, находящихся у нее в собственности, а не в лизинге, в последние дни совершила всего два перелета. Зарегистрированные в России дочерние компании AirBridgeCargo и "Атран" совершили свои последние полеты 13 марта.
По данным Росавиации, группа "Волга-Днепр" занимала 47% российского рынка авиационных грузоперевозок в январе 2022 года. Самолеты группы совершали несколько десятков рейсов ежедневно.
Напомним, что в Канаде арестовали российский Ан-124 "Руслан", принадлежащий "Волга-Днепр".
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