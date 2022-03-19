НАТО не будет вмешиваться в "конфликт" в Украине и создавать там бесполетную зону, поскольку это грозит "непредсказуемыми последствиями". Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

По словам Ламбрехт, НАТО не станет воюющей стороной, и в данном отношении ничего не изменится, в том числе и в закрытии неба над Украиной.

На заявление главы Минобороны ФРГ отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Каждое такое заявление европейских политиков поощряет РФ к массовым убийствам в Украине. Не хотите называть войну войной и боитесь Путина, то хоть не делайте провокационных заявлений.

Ранее Зеленский снова призвал НАТО закрыть небо над Украиной.