НАТО не будет вводить бесполетную зону над Украиной - министр обороны Германии [ Редактировать ]
НАТО не будет вмешиваться в "конфликт" в Украине и создавать там бесполетную зону, поскольку это грозит "непредсказуемыми последствиями". Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в интервью газете Süddeutsche Zeitung.
По словам Ламбрехт, НАТО не станет воюющей стороной, и в данном отношении ничего не изменится, в том числе и в закрытии неба над Украиной.
На заявление главы Минобороны ФРГ отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Каждое такое заявление европейских политиков поощряет РФ к массовым убийствам в Украине. Не хотите называть войну войной и боитесь Путина, то хоть не делайте провокационных заявлений.
Ранее Зеленский снова призвал НАТО закрыть небо над Украиной.
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