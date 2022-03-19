Путин совершил катастрофическую ошибку вторжением в Украину - Джонсон [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что российский президент Владимир Путин вторжением в Украину совершил катастрофическую ошибку.
Об этом сообщает Sky News.
Сообщается, что сегодня Джонсон выступил на весенней конференции Консервативной партии в Блэкпуле. А свою речь он начал с заявления о солидарности с народом Украины и подчеркнул, что десятки тысяч британских домов готовы принять беженцев.
"Каждый день героического сопротивления Украины становится ясно, что Путин совершил катастрофическую ошибку, и вы должны спросить себя, почему он это сделал. Почему он решил вторгнуться в эту совершенно невинную страну?", - обратился Джонсон к своим однопартийцам.
по теме
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что с ним связался мошенник, выдававший себя за премьер-министра Украины Денис Шмыгаля
Великобритания расширяет список санкций против россии
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что антивоенная коалиция скоро станет намного сильне
Наші журналісти зібрали всю інформацію.
Британский премьер Борис Джонсон считает, что президент РФ Владимир Путин должен ответить за свои ужасные преступления