"Есть сближение по критическим вопросам": в МИД Турции заявили о переговорах Украины и россии [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о сближении позиций по критическим вопросам на переговорах России и Украины. Об этом Чавушоглу заявил в интервью Hurriyet.
В то же время часть вопросов нужно решать на уровне лидеров этих стран, уверен министр.
Наблюдается сближение позиций обеих сторон по важным и критическим вопросам. В частности, мы видим, что они почти совпадают по первым четырем пунктам. Некоторые вопросы надо решать на уровне глав государств.
По его убеждению, если стороны не отступят от нынешних позиций, то есть надежда на прекращение огня.
Есть открытые каналы между лидерами. Это теперь известно.
по теме
Украинские силы обороны уничтожили колонну тяжелой техники врага
Загроза наступу з Республіки Білорусь на Волинському напрямку оцінюється як висока
По состоянию на воскресенье, 20 марта, согласовано семь гуманитарных коридоров в Донецкой, Киевской и Харьковской областях
В ходе переговоров Китая и США глава КНР Си Цзиньпинь предложил решение украинского кризиса по двум направлениям
В Рубежном и Северодонецке Луганской области за прошедшие сутки в результате российских обстрелов разрушены 24 жилых дома