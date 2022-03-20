Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о сближении позиций по критическим вопросам на переговорах России и Украины. Об этом Чавушоглу заявил в интервью Hurriyet.

В то же время часть вопросов нужно решать на уровне лидеров этих стран, уверен министр.

Наблюдается сближение позиций обеих сторон по важным и критическим вопросам. В частности, мы видим, что они почти совпадают по первым четырем пунктам. Некоторые вопросы надо решать на уровне глав государств.

По его убеждению, если стороны не отступят от нынешних позиций, то есть надежда на прекращение огня.