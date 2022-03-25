Майже 250 тисяч українських біженців прибули до Німеччини [ Редактировать ]
Чверть мільйона - вже в Німеччині. За даними німецької поліції, до країни прибули майже 250 тисяч українських біженців. І люди продовжують їхати. Усю інформацію про реєстрацію, отримання соціальних пільг та оформлення документів - зібрала Тетяна Логунова.
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