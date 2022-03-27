Тисячі зруйнованих будинків по всій країні. Сотні тисяч українців стали безхатьками... Наш наступний матеріал про одного із наших співгромадян. Окупанти "звільнили" киянина від його квартири у Києві. Але чоловік щодня приходить у свій зруйнований дім, аби забрати пам'ятні речі. А разом із ними, наче пазл - зібрати втрачене життя...

Лілія Налягака, кореспондентка:

Кадри цієї п'ятиповерхівки, яка залишилася без стіни, облетіли увесь світ. Але усіх вразили не руїни, а чоловік, який після вибуху не втік, а почав збирати речі зі зруйнованої окупантами квартири.

На цьому відео 69-річний Павло. Півтори тижні тому він став безхатьком. Після вибуху ворожого снаряду від його квартири у Києві майже нічого не залишилося. Однак пенсіонер продовжує туди приходити. Щодня збирає з-під завалів пам'ятні для нього речі.

Перше, що взявся евакуйовувати старенький - фотографії та ікони. Останні стояли на поличці біля стіни. Попри те, що конструкція повністю зруйнована, ікони вціліли. Сьогодні Павло шукає під уламками книжки, пенсіонер обожнює літературу.

Павло, житель Києва:

Оце Лєрмонтов, Шолохов, Тургенєв, блін, одні бандерівці, а Шевченка - це я заберу. - А ті залишаєте? - Ну залишаю, залишаю.

Свист, вибух і скло в повітрі - усе сталося за лічені секунди - згадує Павло.

Павло, житель Києва:

Тут у мене ліжко було, я приліг, скло летіло, тут вікно було, штора тут упала з вікна, єслі подивитися - бачите осколки скла, ну все таке, може б не розмовляли.

Ворожа ракета приземлилася в дворі пенсіонера. Вибух пошкодив 4 житлових будинки, школу та дитсадок. Сам Павло не постраждав, однак двоє його сусідів отримали поранення, ще одна людина загинула.

Павло, житель Києва:

Тут жінка якась тілом дитину прикрила, десь у цих домах, розповідали мені сьогодні, дитина залишилась жива, а її поранило.

Павло - колишній військовий. Офіцер морфлоту у відставці. Колись служив із російськими головнокомандувачами, підставляв плече і називав побратимами. Зараз - звертається до них із гнівом та біллю.

Павло, житель Києва:

Хочу передать привет большой моим бывшим однокашникам, живущим в россии, которые говорят, что здесь освобождают Украину от бандеровцов. Также главкомам бывшим военно-морского флота - феликсу громову, владимиру куроедову, с которыми я сталкивался во время своей службы и в Индийском океане, и в городе Советская гавань, где базой командовал Куроедов - большой привет, смотрите что делают ваши рассияне, освободители..

Єдине, від чого звільнили росіяни Павла та багатьох інших українців, - це від обману, що ми братські народи. Варвари руйнують наші будинки, однак їм не зруйнувати нашу державу. А все інше швидко відбудуємо після перемоги.