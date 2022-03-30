Покидька, який зґвалтував українку та вбив її чоловіка, знищили: жінка розповіла про пережитий жах [ Редагувати ]
Українка, яку зґвалтували російські окупанти, вперше розповіла про пережитий жах. Про це пише видання The Times.
33-річна українка Наталія (ім'я несправжнє) розповіла, що її кілька годин ґвалтували п'яні російські окупанти. Крім того, вони застрелили її чоловіка у дворі їхнього будинку на Київщині. Його так і не поховали.
4-річний син Наталії ховався в котельні, поки двоє п'яних окупантів, приставши до скроні жінки пістолет, змусили її роздягнутися та ґвалтували по черзі. Коли вони заснули, вона бігла із сином пішки, бо окупанти розбили її автомобіль.
Наразі жінка з дитиною перебувають у родичів у Тернополі. Про смерть батька вона так і не розповіла синові. Жінка зізнається, що не знає, як з усім цим далі жити.
Також повідомляється, що окупанта, який ґвалтував жінку, знищили. В поліції Київської області заявили:
За оперативною інформацією покидька було ліквідовано військовими України як ворога, який прибув на територію нашої держави у складі збройних сил росії. Втім, щоб підтвердити це чи спростувати цю інформацію, потрібно провести процесуальні слідчі дії. Ми маємо пересвідчитись в тому, що потвора, яка познущалась над українською дівчиною не уникне відповідальності в разі якщо ще залишилась живою.
по темі
Посівна буде непересічна, оскільки вона відбувається не просто в умовах збройної агресії, а цілеспрямованої політики російської федерації по знищенню інфраструктури сільського господарства
Українська влада на 30 березня погодила три "зелених коридори" для евакуації населення та доставки гуманітарної допомоги
Розвідка Великобританії повідомила, про що можуть свідчити заяви росії про зниження активності навколо Києва і повідомлення про виведення деяких російських підрозділів з цих районів
У середу, 30 березня, над Києвом було збито кілька ракет
Російські строковики 26-го танкового полку і солдати 47-ї танкової дивізії почали подавати рапорти