Київщина звільнена від окупантів - Міноборони [ Редагувати ]
Українські захисники звільнили від російських окупантів всю Київську область. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
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