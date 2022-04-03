Зеленський назвав умову зустрічі з путіним [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент України Володимир Зеленський назвав головну умову зустрічі з путіним. В першу чергу необхідно досягти повне припинення вогню.
"Важко сказати, як після того, що було зроблено, ми можемо вести якісь переговори з росією. Це на особистому рівні. Але як президент я маю це зробити", - заявив Зеленський.
За словами президента, сьогодні немає іншого шляху завершити війну, крім діалогу, аби не допустити загибелі сотні тисяч людей.
"Немає іншого шляху, крім діалогу, якщо ми не хочемо, щоб загинули сотні тисяч або мільйони, але я навіть не можу зібратися, коли йде обстріл. Отже, по-перше, припинення вогню. Тоді ми можемо провести зустріч", - додав Зеленський.
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