За військові злочини в Україні повинен відповісти не тільки путін - Зеленський [ Редагувати ]
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що за скоєні на українській території військові злочини повинен відповісти не тільки путін. До відповідальності повинні бути притягнуті всі, хто віддавав злочинні накази.
"Було б несправедливо брати тільки (путіна - ред.). Всі воєначальники, всі, хто віддавав вказівки і розпорядження, повинні понести відповідне покарання", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання про притягнення до відповідальності винних у військових злочинах.
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