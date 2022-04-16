Окупанти завдали удару по дитячому садку в Миколаєві [ Редагувати ]
В суботу, 16 квітня, окупанти обстріляли дитячий сад в Миколаєві. Будівля отримала сильні пошкодження. Про це повідомляє мер Миколаєва Олексій Сенкевичй в Twitter.
Один з наших міських дитячих садків. Російські війська атакували його рано вранці.
За його словами, на території дитсадка не було солдатів і ніяка військова база там не знаходилася. Мер додав, що завдяки щасливому випадку в результаті обстрілу ніхто не постраждав. У дошкільному закладі знаходився тільки охоронець, з ним все в порядку.
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