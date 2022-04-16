В суботу, 16 квітня, окупанти обстріляли дитячий сад в Миколаєві. Будівля отримала сильні пошкодження. Про це повідомляє мер Миколаєва Олексій Сенкевичй в Twitter.

Один з наших міських дитячих садків. Російські війська атакували його рано вранці.

За його словами, на території дитсадка не було солдатів і ніяка військова база там не знаходилася. Мер додав, що завдяки щасливому випадку в результаті обстрілу ніхто не постраждав. У дошкільному закладі знаходився тільки охоронець, з ним все в порядку.