Окупанти пошкодили 10 об’єктів інфраструктури у Луганській області [ Редагувати ]
У Луганській області за добу російські війська пошкодили десять об’єктів інфраструктури. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Серед них - нафтопереробний завод та лікарня в Лисичанську.
Частково чи повністю зруйновано ще 26 об’єктів. Серед них 16 житлових будинків в Сєвєродонецьку, Рубіжному, Кремінній, Лисичанську.
"руський мир" - це знищення населення та об’єктів інфраструктури. Так, вчора ввечері був відкритий вогонь по ринку в Сєвєродонецьку, зайнялися декілька магазинів і кафе. Сьогодні вдень - по місцях торгівлі в Лисичанську. Там, де в суботу, навіть під час війни, багатолюдно.
Після обстрілу полум’я розповсюдилося на два відстійники зі шламом на нафтопереробному заводі, запалали три хлібні фургони, ще п’ять вдалося врятувати.
Таклж пошкоджено будівлю лікувального закладу в Привіллі.
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