Морпіхи знищили російський танк Т-72 з екіпажем [ Редагувати ]
Військово-морські сили ЗС України ліквідували ворожий танк Т-72 разом з екіпажем. Про це повідомляє ВМС ЗСУ.
Удару по окупантах було завдано протитанковим ракетним комплексом "Стугна-П".
Морські піхотинці продовжують відправляти на той світ російського окупанта. Цього разу "снодійне" отримав танк Т-72 рф разом із екіпажем. Рецепт виписував розрахунок протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" одного з окремих батальйонів морської піхоти.
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