"Зять мій - військовий, пригнав такого красеня трофейного". Користувач "ВКонтакті" Юрій З. спробував дізнатися у групі "Головна дорога | Твер та область", як зареєструвати машину в росії без номерів та документів. Про це повідомляється в Facebook.

За його словами, автомобіль подарував йому зять-військовий, який привіз його "самі знаєте звідки".

Людина з таким ім'ям і даними живе в місті Клин Московської області. У нього є син та дочка. Спроба зв'язатися із чоловіком була марною. Трубки не взяв і його син.