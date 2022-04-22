Півдесятка командирів рф втратили посади за провали в Україні - розвідка [ Редагувати ]
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький розповів про організаційні висновки військово-політичного керівництва рф після провалів в Україні.
Українські розвідники зафіксували кадрові чистки в російській армії та спецслужбах після першого етапу війни. Дісталося і винуватцям втрати крейсера "Москва".
"Позбулися своїх посад командувач Чорноморського флоту, перший заступник, начальник штабу ЧФ. Зміщені з посад командувач 1-ї танкової армії, 6-ї армії загальновійськової і командувач 22-го армійського корпусу. Усі вони зняті з посад за те, що не виконали поставлене завдання", – розповів Скібіцький.
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