Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький розповів про організаційні висновки військово-політичного керівництва рф після провалів в Україні.

Українські розвідники зафіксували кадрові чистки в російській армії та спецслужбах після першого етапу війни. Дісталося і винуватцям втрати крейсера "Москва".

"Позбулися своїх посад командувач Чорноморського флоту, перший заступник, начальник штабу ЧФ. Зміщені з посад командувач 1-ї танкової армії, 6-ї армії загальновійськової і командувач 22-го армійського корпусу. Усі вони зняті з посад за те, що не виконали поставлене завдання", – розповів Скібіцький.