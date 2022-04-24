Національна гвардія Західної Вірджинії направить Україні бронетранспортери. Про це оголосив губернатор штату Західна Вірджинія Джим Джастіс, повідомляє "Голос Америки".

Згідно з офіційною інформацією, штат Західна Вірджинія відправить до України на запит її Міністерства оборони бронетранспортери M-113 у кількості, яка "не розголошується".

Ці бронемашини використовуються для переміщення солдатів, забезпечуючи їх захист від вогню зі стрілецької зброї.

Приєднуючись до інших штатів, ми сподіваємось і молимося, щоб це дало українським збройним силам значний імпульс для захисту своєї батьківщини від агресії.

Раніше цього року Джим Джастіс наказав припинити імпорт спиртних напоїв, вироблених у Росії. Губернатор також попросив Асоціацію роздрібних продавців Західної Вірджинії прибрати вже наявний російський алкоголь зі своїх полиць.

Нагадаємо, що американські поліцейські відправлять до України бронежилети та шоломи.