Західна Вірджинія відправить військову техніку до України [ Редагувати ]
Національна гвардія Західної Вірджинії направить Україні бронетранспортери. Про це оголосив губернатор штату Західна Вірджинія Джим Джастіс, повідомляє "Голос Америки".
Згідно з офіційною інформацією, штат Західна Вірджинія відправить до України на запит її Міністерства оборони бронетранспортери M-113 у кількості, яка "не розголошується".
Ці бронемашини використовуються для переміщення солдатів, забезпечуючи їх захист від вогню зі стрілецької зброї.
Приєднуючись до інших штатів, ми сподіваємось і молимося, щоб це дало українським збройним силам значний імпульс для захисту своєї батьківщини від агресії.
Раніше цього року Джим Джастіс наказав припинити імпорт спиртних напоїв, вироблених у Росії. Губернатор також попросив Асоціацію роздрібних продавців Західної Вірджинії прибрати вже наявний російський алкоголь зі своїх полиць.
Нагадаємо, що американські поліцейські відправлять до України бронежилети та шоломи.
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