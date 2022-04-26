У Попасній обвалився будинок, три людини загинули, одна жінка вижила. Про це повідомляє Луганська ОДА.

Вони ховалися в підвалі від російських снарядів. Але саме в цей будинок і прилетіло. Стався обвал стін та перекриття до самого підвалу. Людей завалило.

Багатоповерхівка зайнялася. Рятувальникам вдалося загасити полум'я, однак три людини, що там знаходилися, були вже без ознак життя.

Одна жінка вижила.