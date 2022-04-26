Під час окупації Київської області російські війська викрали близько 200 мирних жителів. Про це повідомляє Медійна ініціатива з прав людини (МІПЛ).

Їх використали для "обмінного фонду"

Переважно викрадали учасників АТО/ООС, волонтерів або тих, у кого в телефонах знаходили інформацію про перебування російських військ на території України. У росії для заручників із України навіть звільнили територію СІЗО у місті Новозибків Брянської області.

За словами заручників, яким вдалося повернутися додому, полонених також утримували в Курській, Бєлгородській та Ростовській областях росії.

Викрадених українців били, деяких піддавали тортурам електричним струмом під час допитів. У всіх затриманих взяли відбитки пальців та кров на аналіз.

При цьому жодних рішень та пояснень від росіян українці не отримали.