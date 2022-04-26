На Київщині окупанти викрали 200 людей [ Редагувати ]
Під час окупації Київської області російські війська викрали близько 200 мирних жителів. Про це повідомляє Медійна ініціатива з прав людини (МІПЛ).
Їх використали для "обмінного фонду"
Переважно викрадали учасників АТО/ООС, волонтерів або тих, у кого в телефонах знаходили інформацію про перебування російських військ на території України. У росії для заручників із України навіть звільнили територію СІЗО у місті Новозибків Брянської області.
За словами заручників, яким вдалося повернутися додому, полонених також утримували в Курській, Бєлгородській та Ростовській областях росії.
Викрадених українців били, деяких піддавали тортурам електричним струмом під час допитів. У всіх затриманих взяли відбитки пальців та кров на аналіз.
При цьому жодних рішень та пояснень від росіян українці не отримали.
Їх змушували підписувати документи із заплющеними очима.
по темі
На Київщині тривають активні роботи з відновлення інфраструктури
Українська розвідка оприлюднила дані російських генералів та ОМОНівців
Зараз обласна влада не рекомендує жителям деокупованих міст повертатися додому
Після інформації про звільнення Київської області, все більше мешканців намагаються повернутися до своїх домівок
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає вчених усього світу з'ясувати, що призвело до російських військових злочинів