"Бізнес на крові": політолог розкритикував PariMatch за работу в росії [ Редагувати ]
Деякі українські та міжнародні компанії продовжують працювати в росії та Білорусі, спонсоруючи таким чином уряди держав-агресорів. Про це написав політолог Микола Давидюк у Facebook.
Після початку війни, після того як ракети полетіли зі сторони рф та Білорусі, ми маємо зробити висновки та працювати в унісон із західними партнерами.
Бойкот ринків рф та білорусі, мають стати ще більш ізольованими ніж ринок Північної Кореї, Куби чи Сирії.
Політолог відзначив приклад компанії PariMatch, яка за його словами, веде активний бізнес у РФ і платить податки, які йдуть на укріплення армії ворога.
Ганебними видаються практики ПаріМатч, коли на ворожих ринках ведеться активна бізнес діяльність, а в рідній країні із цих ринків летять ракети в жилі квартали...
Може бути мільйон сентиментів, але Старбакс не працює в Палестині, а Самсунг в Північній Кореї. Не треба своїми податками підтримувати війська окупанта.
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