У четвер, 28 квітня, президент США Джо Байден виступить із новою заявою щодо ситуації в Україні. Про це виданню The Hill повідомив представник Білого дому.

Американський лідер "виступить із заявою про підтримку українців, які захищають свою країну та свою свободу у жорстокій війні з Росією".

Нагадаємо, що американська адміністрація шукає можливість повернути посольство США до Києва.

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