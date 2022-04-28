Байден виступить із новою заявою щодо України [ Редагувати ]
У четвер, 28 квітня, президент США Джо Байден виступить із новою заявою щодо ситуації в Україні. Про це виданню The Hill повідомив представник Білого дому.
Американський лідер "виступить із заявою про підтримку українців, які захищають свою країну та свою свободу у жорстокій війні з Росією".
Нагадаємо, що американська адміністрація шукає можливість повернути посольство США до Києва.
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