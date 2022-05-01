В Херсонській області від тортур російських загарбників загинув ветеран АТО з села Абрикосівка Назар Кагальняк. Після АТО він переніс два інфаркти та складну операцію на серці.

Про це повідомляє уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Окупанти викрали чоловіка з дому, жорстоко били та піддавали катуванням за те, що він колишній учасник бойових дій", - розповіла вона.

За її словами, понівеченого тортурами АТОвця окупанти привезли додому. Його стан критично погіршився, після чого чоловіка доставили в лікарню міста Олешки, де він згодом помер.

"Двоє неповнолітніх дітей Назара залишилися сиротами, оскільки останні п’ять років він їх доглядав без дружини", - додала Денісова.