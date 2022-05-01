Під Херсоном від катувань окупантів помер ветеран АТО [ Редагувати ]
В Херсонській області від тортур російських загарбників загинув ветеран АТО з села Абрикосівка Назар Кагальняк. Після АТО він переніс два інфаркти та складну операцію на серці.
Про це повідомляє уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова.
"Окупанти викрали чоловіка з дому, жорстоко били та піддавали катуванням за те, що він колишній учасник бойових дій", - розповіла вона.
За її словами, понівеченого тортурами АТОвця окупанти привезли додому. Його стан критично погіршився, після чого чоловіка доставили в лікарню міста Олешки, де він згодом помер.
"Двоє неповнолітніх дітей Назара залишилися сиротами, оскільки останні п’ять років він їх доглядав без дружини", - додала Денісова.
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