Біля кордону росії з Україною обрушився залізничний міст [ Редагувати ]
У Курській області (російська федерація) обрушився залізничний міст біля кордону з Україною. Причини інциденту з'ясовуються.
Про це повідомляється у Telegram губернатора Курської області Романа Старовойта.
Повідомляється, що сьогодні приблизно об 11:20 на 67 кілометрі залізниці Суджа - Сосновий Бір виявили часткове обвалення конструкцій мосту.
"Зараз на місці працюють спецслужби, щоб встановити причини НП. Залізнична гілка використовувалася для пересування товарних складів. Постраждалих немає. Життю і здоров'ю громадян ніщо не загрожує", - зазначив Старовойт.
по темі
Кабінет Міністрів України розірвав ще одну угоду про співпрацю з росією
Агенти генштабу збройних сил рф готували теракт – планували збити пасажирський літак над територією росії чи білорусі
В суботу, 30 квітня, президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до народу
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з головним радником президента Туреччини Ібрагімом Калином
Російські окупанти і далі продовжують здійснювати протиправні дії на захоплених територіях Харківської області