Опір ЗСУ на "Азовсталі" нарощує втрати рф і зриває плани на Донбасі - Міноборони Британії [ Редагувати ]
Російські війська в Маріуполі другий день продовжують наземний наступ на металургійний завод "Азовсталь" в Маріуполі, попри заяви рф про те, що вони будуть прагнути тільки до його блокування.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
У відомстві повідомили, що спроби росії оволодіти "Азовсталлю" і завершити захоплення Маріуполя, ймовірно, пов'язані з майбутнім святкуванням Дня Перемоги 9 травня і бажанням путіна домогтися символічного успіху в Україні.
"Ці зусилля далися Росії ціною втрати особового складу, обладнання та боєприпасів. Поки український опір триває на "Азовсталі", російські втрати будуть наростати і зривати їх оперативні плани на півдні Донбасу", - йдеться в повідомленні.
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