У Вознесенську пролунали вибухи [ Редагувати ]
Фото: НикВести
В суботу, 7 травня, у Вознесенському районі пролунала низка вибухів. Про це повідомляє "Суспільне".
Подробиці події поки що невідомі.
Інформацію про чотири вибухи у Вознесенському районі підтвердила районна військова адміністрація.
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