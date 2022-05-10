"Бути сміливим - бути Україною": Зеленський опублікував нове відео [ Редагувати ]
У вівторок, 10 травня, президент України Володимир Зеленський опублікував нове відео.
Бути сміливим – це захищати, рятувати, лікувати, допомагати, забезпечувати й робити ще безліч прекрасних речей для своїх людей і країни. Бути сміливим – бути Україною.
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