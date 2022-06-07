У вівторок, 31 травня, на Полтавщині засудили навідника та водія російського "Граду", які обстрілювали Харків, на 11,5 років увʼязнення.

Котелевський райсуд Полтавської області визнав винними двох військовослужбовців рф - навідника та водія реактивної системи залпового вогню "Град". Таке рішення ухвалив головуючий суддя Євген Болибок.

Обвинувачені військовослужбовці рф родом з мурманської області:

навідник "Граду" Олександр Іванов

водій "Граду" Олександр Бобикін.

Їм інкримінували порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Суд визнав обох винними, призначивши Олександру Іванову та Олександру Бобикіну покарання у вигляді позбавлення волі на 11 років 6 місяців.

Вина обвинувачених доведена в повному обсязі і обвинуваченими не оспорюється. Показання обвинувачених послідовні та логічні, тому не викликають сумнівів у істинності їх позиції. Отже, вина обвинувачених доведена і підтверджена доказами в повному обсязі.

Суд врахував щире каяття підсудних, проте відхилив доводи адвокатів Валерії Іванової та Володимира Ковальчука, яка представляла інтереси російських військовослужбовців у суді.

Обстрілювали ліцей та житлові будинки

У обвинувальному акті йдеться: 24-го лютого о 5-ій ранку підрозділ Іванова та Бобикіна отримав команду "вогонь". В подальшому їх підрозділ протиправно перетнув кордон з Україною на територію Харківщини, де продовжив обстріли з "Граду".

Перший залп вони випустили з території території села Малинівка Бєлгородської області у напрямку Харківської області. Потім обвинувачені перезарядили бойову установку "Град", перетнули кордон з Україною та стріляли у напрямку Харкова.

Підсудні обстрілювали Козачу Лопань та Дергачі на Харківщині, що спричинило руйнування житлових будинків та інфраструктури населених пунктів. Снаряди потрапили в житлові будинки у Козачій Лопані та у ветеринарний ліцей у селищі Ветеринарне під Дергачами.

Козача Лопань розташована на кордоні з рф і була окупована з перших днів вторгнення рф.

Реактивна система залпового вогню “Град”, стрільбу з якої вели обвинувачені, випускає залп з 40 снарядів за 20 секунд, і невибірково вражає цілі на території “прильоту” площею приблизно з футбольне поле. Частина снарядів при цьому може влучати в еліпсі розсіювання площею 8–9 гектарів.

Судовий розгляд: визнали себе винними

Під час судового засідання 19-го травня окупанти визнали себе винуватими у інкримінованому їм злочині.

"Було сказано, що ми будемо заходити на територію України. Причини, з яких будемо заходити, нам ніхто не пояснював", - казав обвинувачений Олександр Бобикін під час слухання.

За його словами, у них були заряджені бойові машини "Град" по 40 снарядів кожна, всього - шість бойових машин.

"Перший залп зробили - 21 ракета була. Після чого дозарядились повністю - до 40 штук, потім другий залп був - три ракети, і вже в Україні стріляли рештою, тобто 37 ракет. Після чого розбили нашу колону [українські військові]. Моя машина злетіла в кювет, екіпаж весь вижив", - додав обвинувачений Олександр Іванов в суді.

Уже 26-го травня у справі відбулись судові дебати. Прокурори Харківської обласної прокуратури просили призначити підсудним по 12 років позбавлення волі.

Адвокатка Бобикіна - Валерія Іванова - просила врахувати, що її підзахисний начебто діяв під примусом свого командування. Вона просила призначити йому інше покарання - менше 8 років позбавлення волі. Адвокат підсудного Іванова - Володимир Ковальчук - казав, що його підзахисний уклав контракт із російською армією ще до війни з Україною. Тому просив для нього покарання у вигляді 8 років ув’язнення. На переконання захисника, Іванов начебто не міг визначити, чи є у зоні ураження цивільні люди чи будівлі.

Бобикін, виступаючи в судових дебатах, сказав: "Я цілком винен у тих злочинах, у яких мене обвинувачують… крім каяття додати мені нічого". Іванов також сказав, що кається у скоєному.

"Вірю в те, що найближчим часов війна закінчиться, настане мир, якого ми всі так чекаємо", - сказав у останньому слові Олександр Бобикін. Тоді як Іванов від останнього слова відмовився.

Переховування та полон

Олександр Іванов та Олександр Бобикін під час інтерв’ю Золкіну

Олександр Іванов та Олександр Бабикін переховувалися у Харківській області після того, як колону їхньої техніки розбили Збройні Сили України.

23-річний Олександр Іванов, навідник "Граду", розповів, що здався в полон 25-го лютого. В інтерв’ю Володимиру Золкіну він наголосив, що спершу їх, військовослужбовців рф, відправили на навчання.

"Спочатку ми поїхали в Курськ на навчання, а потім поїхали у Бєлгород, марш у нас був. А потім встали у селі Малинівка. У ніч з 23-го на 24-те лютого ми вистрелили в сторону України, потім поїхали і підзарядились. І потім знову вистрелили, а далі відійшли", - казав окупант.

Він сказав, що відмовився наводити перший залп. "Так і сказав. Командир наказав сидіти в бойовій машині", - додав Іванов.

27-річний Олександр Бобикін, водій "Граду", під час інтерв’ю Золкіну визнав, що був учасником того самого першого залпу, який почули українці вранці 24-го лютого.

Бобикін розповів: після того, як їх колону розбили ЗСУ, він вирішив переховуватись та похапцем пробиратись через пости як українських так і російських військових до Норвегії. Він хотів стати біженцем в цій країні через "толерантне ставлення".

"Я більше двох тижнів переховувався, але потім через безвихідь здався в полон", - казав Бобикін.

У спробах переховуватись він заліз в одне із цивільних приміщень, де поїв і взяв теплу кофтину, але згодом був помічений українськими військовими і зрештою здався в полон.

Зазначимо, справу щодо двох окупантів скерували до суду на початку травня поточного року.