Ватажок донецького батальйону "Восток" Олександр Ходаковський заявив, що "сейчас Донецк очень сильно претерпевает", оскільки українські захисники дають гідну відсіч російській армії. Аби переломити ситуацію на фронті, сепаратист закликає провести на окупованій Донеччині повторну мобілізацію.

С чем мы подошли к началу операции? С измотанным корпусом и низкой потенцией мужского населения, для которого не было страшнее слова, чем мобилизация. Я пытался пару раз поднимать тему со сборами ополченцев, но и явка была низкая, и власти смотрели на мои инициативы без малейшего энтузиазма.

Ходаковський стверджує, що "тилові питання" вдалося вирішити після залучення до них курсантів донецької академії МВС, але курсантів не вистачає, і потрібні призовники. Він зазначив, що "ДНР" потрібна "друга хвиля місцевої мобілізації".

Срочно нужна вторая волна нашей местной мобилизации, чтобы каждый наклеивший букву Z на кузов автомобиля мог бы пойти и делом доказать свою солидарность с происходящим.

В ОРДЛО бойовики розпочали мобілізацію чоловіків 18-55 років 19 лютого. 28 лютого ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що мобілізація припиняється.

Нагадаємо, що росія у першій лінії атак на Донбасі використовує мобілізованих з "ЛДНР" як гарматне м'ясо.