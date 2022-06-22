Бахмутський та Словʼянський напрямки - там нині ведуться найзапекліші бої на східному фронті. Російські загарбники штурмують та не припиняють обстріли з важкої артилерії. У Сєвєродонецьку ніч минула відносно тихо. Це свідчить про те, що орки перегруповувалися перед наступом. Визначена і чергова сакральна дата - 26 червня. Саме цього дня росіяни хочуть захопити не лише обласний центр Луганщини, але й вийти на адмінмежу області. Тож наші захисники і в Сєвєродонецьку, і в Лисичанську готові зруйнувати чергові плани кремля, як це робили донині. З новинами з фронтового сходу - Євген Соломін.

Попередня доба в Сєвєродонецьку була вкрай важкою. Російські окупаційні війська проводили широкомасштабний наступ по всій лінії луганського фронту. Під вогнем - усі вільні населені пункти області.

У Сєвєродонецьку бої тривають вже у промзоні, українські війська контролюють лише територію заводу «Азот».

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

У бомбосховищах і надалі перебуває 530 жителів Сєвєродонецька та 38 дітей. В основному - це колишні працівники хімзаводу та мешканці навколишніх будинків. Вони відмовляються евакуйовуватися, адже гарантій, що росіяни не почнуть їх розстрілювати, немає. У сховищах є запаси їжі та води, тож якийсь час протриматися там ще вдасться.

Штурмує ворог і трасу Лисичанськ-Бахмут. Вона донедавна мала стратегічне значення, бо була дорогою життя, якою доправляли гуманітарну допомогу та вивозили людей у безпеку. Після наближення ворога до неї і постійні обстріли, її перестали використовувати. Вантажі та людей спрямували іншим напрямком. Але росіяни хочуть її відрізати шлях, щоб утворити напівкотел на сєсєродонецько-лисичанському напрямку.

Ворог на Луганщині суне з кількох напрямків: Камишевахи, Золотого, Гірського. Водночас під рашистським вогнем - Лисичанськ. Під обстріли потрапив і щойно призначений очільник місцевої військової адміністрації Валерій Шибик.

Ми наразі маємо ситуацію, коли почнуться активні бойові дії, переміщення місцевих наражатиме їх на дуже серйозну небезпеку. Тому буде заборона в'їзду певних груп цивільних. Буде обмежений в'їзд усіх волонтерів. Будуть заїжджати лише ті, з якими ми постійно працюємо, в яких ми впевнені. Всі інші будуть нам допомагати умовно в Дніпрі. Будуть передавати вантаж, а ми перевозитимемо далі.

Валерій Шибик, начальник Лисичанської міської військової адміністрації:

Лисичанськ орки знищують, як перед цим розбомбили Попасну, Рубіжне та Сєвєродонецьк. Масований обстріл призвів до збільшення кількості жертв серед цивільного населення. На ранок знайшли тіло чоловіка та поранену жінку. Але скільки людей постражало і вбито - з'ясувати неможливо. Адже обстріли відновилися.

У Луганськ ворог завіз чергову партію зброї. Ось ці танки Т80 зафільмували на залізничній станції окупованого міста.

… а через Старобільськ в бік Сєвєродонецька зафіксували рух «сонцепьоків». Евакуація відбувається, але вивозити людей дедалі важче.

Білогорівка, вона ж луганська Чорнобаївка, пережила нелічену кількість атак росіян. Тут практично все зруйновано. У селі лишилося не більше 20 жителів.

У цієї жінки вбило корову, знищене все господарство. Сина - евакуювали. Залишилась лише вона з чоловіком. Морально готові все покинути. Але чогось чекають.

Зранку окупанти поновили знищувати і Донеччину. У багатостраждальній Авдіївці цього разу російські окупанти зруйнували ще один «військовий» обʼєкт - Середню школу номер 6.

По школі гатили російські «Гради» з магнієвими зарядами.

Це вже третя школа, знищена росіянами в Авдіївці. Всього ж на Донеччині окупанти зруйнували близько двох сотень шкіл. І що б не розповідала їхня пекельна рашистська пропаганда про "звільнення" та "денацифікацію", правда полягає в тому, що російські орки прийшли на нашу землю нищити і вбивати. Передусім – цивільних.

Дружківка та Вугледар - знову зазнали атак окупантів. У Вугледарі снаряди приземлялися коло багатоповерхівок - вікна, двері, балкони та стіни - посічені. Вирви - у людський зріст.

Воєнні злочинці з росії били з авіації, систем «С-300», «Торнадо», «Ураганів», артилерії та танків. Застосовували касетні снаряди.

Артем Щусь, керівник відділення поліції №2 Покровська:

Три місяця активних бойових дій. Немає ні одного зданія вцілілого, ні води, ні магазина. Все це завізне, привозне.

Під вогнем окупантів Мирноград, Гірник, Курахове, Бахмут, Торецьк, Сіверськ, Нью-Йорк, Опитне - всього близько 2 десятків населених пуктів Донеччини.

Евакуацію з Донеччини здійснюють волонтери, поліція, рятувальники та військові. Маршрути виїзду тут безпечніші, ніж на Луганщині. Проте зволікати з цим не варто, адже російські бомби летять будь-куди.