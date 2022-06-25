У Києві в квартирі на Печерську знайшли чоловіка з кулею в голові (фото) [ Редагувати ]
Правоохоронці встановлюють обставини вбивства чоловіка у Києві. Загиблого з вогнепальним пораненням у голову знайшли в квартирі на Печерську. Про це повідомляє столична поліція.
Тіло невідомого з ознаками насильницької смерті та вогнепальним пораненням в голову було виявлено у одній із квартир на бульварі Дружби Народів. На місці події працюють поліцейські та проводять першочергові слідчі дії.
До поліції звернулися сусіди, які поскаржились, що в одній з квартир на бульварі Дружби Народів тривалий час гучно працює телевізор і ніхто не реагує на дзвінки та зауваження.
Для з’ясування всіх обставин за вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.
Оскільки мешканці квартири, де гучно працював телевізор, жодним чином не реагували на стукіт у двері, поліціянти вирішили відкрити двері зайти до оселі.
У помешканні правоохоронці виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті та вогнепальним пораненням в голову.
На даний час працівники поліції проводять першочергові слідчі дії, встановлюють особу загиблого та всі обставини його смерті. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.
Нагадаємо, що на днях до Києва намагався в'їхати чоловік з повною машиною зброї.
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