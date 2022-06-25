Правоохоронці встановлюють обставини вбивства чоловіка у Києві. Загиблого з вогнепальним пораненням у голову знайшли в квартирі на Печерську. Про це повідомляє столична поліція.

Тіло невідомого з ознаками насильницької смерті та вогнепальним пораненням в голову було виявлено у одній із квартир на бульварі Дружби Народів. На місці події працюють поліцейські та проводять першочергові слідчі дії.

До поліції звернулися сусіди, які поскаржились, що в одній з квартир на бульварі Дружби Народів тривалий час гучно працює телевізор і ніхто не реагує на дзвінки та зауваження.

Для з’ясування всіх обставин за вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Оскільки мешканці квартири, де гучно працював телевізор, жодним чином не реагували на стукіт у двері, поліціянти вирішили відкрити двері зайти до оселі.

У помешканні правоохоронці виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті та вогнепальним пораненням в голову.

На даний час працівники поліції проводять першочергові слідчі дії, встановлюють особу загиблого та всі обставини його смерті. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

Нагадаємо, що на днях до Києва намагався в'їхати чоловік з повною машиною зброї.