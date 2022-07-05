У Туреччині вирішується доля судна із награбованим українським зерном. Вантажний корабель під назвою "Жібек-Жоли" затримали біля порту Карасу. Київ сподівається, що чотири з половиною тисячі тонн зерна конфіскують. Як росія намагається замести сліди своїх злочинів на морі - розповість Світлана Чернецька.

Про крадіжку та перепродаж окупантами українського зерна - Київ говорить не вперше. Але вперше російське судно із награбованим затримали, а сам вантаж перевіряють. Відомо, що зараз корабель перебуває за кілометр від турецького порту Карасу. Ця ситуація є прецедентом, бо всі документи на вантаж оформили в окупованому Бердянську, тобто вони підтверджують, що рф не має жодного права на зерно.

З офіційним запитом про затримання судна до Анкари звернулася Генпрокуратура. Вона просить вилучити зразки зерна для судово-медичної експертизи та притягнути до відповідальності усіх, хто був причетний до вивезення. "Жібек-Жоли" - суховантажне судно, яке належить казахській компанії. Але його зафрахтувала російська фірма, і ходить воно під російським прапором. Пересування цього корабля та багатьох інших - вже три місяці під спостереженням морських аналітиків. Вони слідкують за активністю в українських водах.

Мішель Бокманн, аналітикиня морських перевезень:

Ми бачимо, що впродовж травня це судно зникло з радарів, тобто вимкнуло локацію. Воно зникло двічі, періодом на шість днів, і ми робимо висновок, що за цей час воно зайшло у контрольований росією український порт, забрало вантаж і повернулося. Далі знову ввімкнуло передавач і вирушило до місця призначення. Тактику приховання сигналу ми спостерігаємо за російськими кораблями з 24 лютого. До того часу ми не бачили такої поведінки, просто-напросто тому, що росіянам непотрібно було ухилятися від спостережень за їхнім пересуванням.

Щодо самого вантажу та його кінцевої точки призначення - то з цією інформацією допомогла псевдовлада Бердянська. Новопризначений окупантами губернатор Запоріжжя написав у соцмережах про те, що 7000 тонн зерна відправлять до дружніх країн. Аналітикам лише залишалося підтвердити, що справді, в Азовське море судно зайшло порожнім, а вийшло - значно просівши у воді.

Насправді вимкнення геолокації - це не просто незвична практика в судноплавстві, це порушення міжнародних морських угод. Зокрема, конвенція щодо безпеки життя у морі зобов'язує усі судна цілодобово тримати ввімкненими сигнали для відстежування. Винятки дозволяються лише в небезпечних водах, приміром, коли є загроза нападу піратів. Але заковика в тому, що карати за таку безвідповідальну, та навіть кримінальну поведінку, має та країна, під прапором якої ходить судно. А у цьому випадку, кримінальна діяльність відбувається явно за згоди чи точніше, за вказівкою москви.

Мішель Бокманн, аналітикиня морських перевезень:

Вимкнення сигналу в Азовському морі - зараз не дивує, бо його вважають зоною підвищеної небезпеки, але незвичним залишається те, що ідентифікаційний сигнал вимикають лише на час завантаження і потім на час розвантаження. Такої поведінки ми не спостерігали за цими суднами раніше, тому у нас є достатньо причин припускати, що вони перевозять крадене українське зерно.

І це ніяк не єдиний випадок сумнівних перевезень російськими суднами. Лондонські аналітики раніше відстежили ще щонайменше два успішні доправлення вантажу з українського узбережжя до турецького. А загалом в українських територіальних водах помічені 12 російських суден, що роблять по два перевезення на місяць, зокрема до Сирії та Лівану.