Після навчань проаналізували кожен крок - від повідомлення про обстріл до повної евакуації людей.

Житлові будинки, дитсадки, школи і лікарні. Всі ми добре пам'ятаємо цинічний удар по пологовому у Маріуполі та розстріл Драмтеатру із написом "Діти". Ці об'єкти цивільної інфраструктури росіяни брехливо називали центрами керування і обирали за мішень.

На Рівненщині проаналізували подібні випадки обстрілів та змоделювали ситуацію авіаудару по лікарні. Що робити в такій ситуації медикам, пацієнтам та родичам хворих - відпрацьовували з екстреними службами та силовиками. На навчанні побувала й наша Сніжана Сидорук.

Перше, що потрібно - повідомити екстрені служби. За легендою навчання, російська ракета влучила в один з медзакладів. До місця авіаудару прибувають рятувальники.

Людей негайно евакуйовують. Потерпілих, яких знаходять на перших поверхах - виносять на ношах. Пацієнтів і медперсонал, який застряг на верхніх поверхах, виводять пожежною автодрабиною. Поранених передають медикам "швидкої".

З місця людей евакуйовують автобусами. Бо головне у цій ситуації - дати можливість усім спецслужбам працювати.

-Дуже важливе очеплення периметру - ніяких зівак, ніяких родичів на самому об'єкті немає бути.

Неподалік лікарні розгорнули оперативний штаб. Там координують роботу представників усіх екстрених та силових служб.

Такі навчання дуже потрібні, аби не розгубитися в разі обстрілу чи інших військових загроз. Рятувальники підкреслюють, аби їхня робота була більш ефективною, керівникам закладів необхідно мати всю інформацію по їхньому об'єкту.

Юрій Корецький, начальник Головного управління ДСНС України в Рівненській області:

Повинні знати ситуацію: кількість обслуговуючого персоналу і пацієнтів. Стикаємося на кожному об'єкті, де прийшла біда, не знають точну кількість людей, які знаходяться в приміщенні. Це заважає нам, щоб ви розуміли,ми працюємо безперервно день, ніч поки не дістанемо усіх.

Після навчань проаналізували кожен крок - від повідомлення про обстріл до повної евакуації людей. Детально розібралися, хто як впорався і наскільки злагодженою була робота усіх служб.

Віталій Коваль, голова Рівненської обласної військової адміністрації:

Ми по факту доводимо до керівників тергромад, райвійськових адміністрацій, комунальних служб алгоритм дій - хто за що відповідає і які дії мають бути. На жаль, ми маємо досвід одинадцяти ракетних ударів, але цей досвід трансформували в знання і сьогодні чітко даємо цей алгоритм уже виходячи з практичних моментів, які були в області.

Такі навчання проведуть в усіх районах Рівненщини. Усе для того, аби бути готовими миттєво реагувати на подібні виклики. Адже кожен має розуміти свою роль та подальші дії у разі повітряної атаки. І останній приліт ворожих ракет у місто Сарни, де загинуло четверо місцевих, - доказ того, що поки триває війна, ніхто навіть в тилу не застрахований від удару ворога з неба.