Музей історії Дніпра поповнився новими військовими експонатами: додалися трофеї в боях за Донеччину [ Редагувати ]
Музей історії Дніпра поповнився новими військовими експонатами. До експозиції додалися трофеї наших захисників - в боях за Донеччину. Більше подробиць в репортажі нашого кореспондента Артура Терещенка.
Трофей, ворожу БМП-2, українські розвідники здобули в боях за Донеччину.
Вони не встигли даже оком повести, як ця машина у них прямо з-під носа зникла…
Щоправда, простою операцію не назвеш. Возвідникам довелося чекати дві доби й застосувати військову хитрість - розповідає військовий з позивним "Батя".
Позивний "Батя", військовослужбовець ЗСУ:
Перша спроба взяти цю машину с ходу, не увінчалась успіхом. Були обстріляні дуже сильно. Вийшли, поміркували, ніхто не заважав і через два дні за чотири хвилини 37 секунд "бехи" не стало. Вона вже була у нас з повним боєкомплектом.
Віднині гармата з цієї бойової машини, хвилеріз та ящик тубусів з міномета 82-го калібру займатимуть гідне місце в експозиції музею Дніпра.
Позивний "Яструб", військовослужбовець ЗСУ:
Эти предметы, которые наносили урон нашим подразделениям, и на этой пушке может быть можно сказать есть кровь наших солдат, и наше поколение должно помнить, всегда быть готовым и знать, что наш украинский народ он не сломимый и никто его не сможеть победить.
Бійців, які поповнили колекцію експонатами з фронту, відзначили подяками.
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