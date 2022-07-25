На своїх плечах він витягнув із пекла понад тисячу людей: історія героя із позивним "Папай" [ Редагувати ]
На своїх плечах він витягнув із пекла понад тисячу людей. За мить - історія одного із волонтерів, які евакуйовували людей із Київської області, коли столицю намаглися захопити росіяни.
Щоб врятувати інших, Антон із позивним "Папай" ризикнув власним життям. Лілія Налягака поспілкувалася з героєм.
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Щоб сплести сітку розміром 6 на 10 метрів, потрібно чотири дні. Майстрині намагаються пришвидшити процес, адже замовлень з передової багато.
Тож волонтери просять всіх небайдужих допомогти із розселенням евакуйованих інвалідів. Адже деякі з них найбільше бояться залишитися на вулиці.
Гроші на матеріали волонтерам жертвують небайдужі харків'яни та люди з інших регіонів країни. Хлопці наголошують - зараз вони чим можуть допомагають нужденним.
Волонтери з перших днів війни відкрили гуманітарний штаб, щоб допомогти людям із продовольством. Спершу складали пакунки з того, що самі мають, сьогодні ж налагодили комунікацію із міжнародними партнерами. Але через велику кількість нужденних навіть цих обсгів допомоги замало. Чого бракує - зараз розкажемо.
Ця війна жорстока і нещадна, але перевагу мають лише нескорені та сильні духом захисники.