Щоб врятувати інших, Антон ризикнув власним життям.

На своїх плечах він витягнув із пекла понад тисячу людей. За мить - історія одного із волонтерів, які евакуйовували людей із Київської області, коли столицю намаглися захопити росіяни.

Щоб врятувати інших, Антон із позивним "Папай" ризикнув власним життям. Лілія Налягака поспілкувалася з героєм.