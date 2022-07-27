Ціна на газ у Європі продовжує зростати та стрімко рухатися до свого історичного максимуму. Вартість блакитного палива вже подолала позначку в 2500 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє Лондонська біржа ICE.

Так, ціна на газ помітно збільшилася вранці 27 липня. Вартість серпневого ф'ючерса на хабі TTF у Нідерландах піднялася до 2308,08 долара за тисячу кубів.

Зростання ціни на блакитне паливо спостерігається вже третій день. Після того, як 25 липня російський "Газпром" заявив про скорочення поставок "Північним потоком", нібито через потребу ремонту одної з турбін.