Льодові арени, басейни та стадіони. Понад 100 об'єктів спортивної інфраструктури знищив ворог в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Так, зокрема, на руїну загарбники перетворили найбільший критий стадіон України - спортивний комплекс "Іллічівець" у Маріуполі.

Зводити з нуля доведеться біатлонну базу у Чернігові, де займалися не лише біатлоністи, але й лижні гонщики та паралімпійці. Ракетного удару росіяни завдали й спорткомплексу Харківського політехнічного інституту, що мав статус бази олімпійської підготовки збірних команд України. Два басейни, майданчики для тенісу, бадмінтону, баскетболу, стіна для скелелазіння - дочекаються на тренування спортсменів ще не скоро.

Двері до легкоатлетичного манежу тепер не відкриваються, а лише відсуваються.

А ось такий вигляд після удару російськими ракетами має легкоатлетичний манеж. Пару баскетбольних кілець на стінах, що дивом вціліли. І синє небо - замість даху.

Олексій Юшко, завідувач кафедри фізичного виховання НТУ "ХПІ":

Он стінки шведські. Тренажер для альпіністів ото в куточку. Флаг он залишився України. Чудом якимсь. Отут був віраж, отам, де як раз воронка від ворожої ракети. Вон она, ото воронка. Всього їх тут било 2 чи 3. А з цього боку була ігрова площадка. Волейбольна площадка, а дальше баскетбольна. В ХПІ була довгі роки славнозвісна команда "Політехнік". Площадки теж не залишилось. Ви бачите, залишились стіни, ферми, колони.

Басейну в іншій частині будівлі пощастило трохи більше.

Станіслав Рибалко, начальник відділу експлуатації спортивних споруд СК "Політехнік":

Выломало двери, и полностью разрушило вот эту стену. Она упала в бассейн. Это мы все уже очистили, убрали, вы видите, вот остатки этой стены в самом бассейне. Везде, где были двери, все стены, которые в полкирпича, все упали на эту сторону. Ну это взрывная волна такая мощная была.

Тут вчилися плавати й маленькі харків'яни. І тренувалися майбутні олімпійські чемпіони.

Олексій Юшко, завідувач кафедри фізичного виховання НТУ "ХПІ":

Тренувались майстри самого високого ґатунку. І олімпійські теж призери, чемпіони світу та Європи з плавання, з плавання синхронного. З водного поло жіночого та мужского. Підводного плавання.

Спорткомплекс звели на початку 90-х. І він був єдиний в країні ушанований Державної премії у галузі архітектури. Два басейни, ігрові майданчики для тенісу, бадмінтону, баскетболу, стіна для скелелазіння.

Волонтери зі студентами вже розібрали частину завалів самотужки. Почистили вцілілу цеглу - з неї складуть зруйновані внутрішні стіни. Та на повне відновлення - потрібні дуже великі кошти.

Євген Сокол, ректор Національного технічного університету "ХПІ":

Щоб відновити цю частину, треба до п'яти мільйонів доларів. Половину майже повністю доведеться будувати по-новому, тому що сьогодні експертиза не може дати ніяких гарантій на те в якому стані знаходяться ці ферми.

Таких грошей нині в держави немає. Тож в університеті вже звернулися до спортивної спільноти та до своїх випускників із проханням підтримати виш грошима. Бо до зими конче необхідно законсервувати й зберегти від морозів бодай вцілілу частину спорткомплексу.