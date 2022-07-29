Майстрині намагаються пришвидшити процес, адже замовлень з передової багато.

Захистити себе і техніку від ворожої розвідки. Нашим військовим бракує маскувальних сіток. Під ними ховають усе, що можливо - озброєння, укриття, будівлі. А так звані "кікімори" слугують маскуванням для самих воїнів. Тож у містах та селах жінки, дівчата і навіть діти терпляче виплітають. За процесом спостерігала Вікторія Балицька.

Це позиція 103 бригади тероборони Збройних сил України на одній із ліній передової. Для ворожої аеророзвідки вона непомітна, завдяки маскувальним сіткам.

Максим, військовослужбовець 103 бригади ТРО:

Можна накрити техніку. Можна сховати бліндаж. Захисні споруди. Але є такий невеличкий момент: треба робити це правильно. Треба використовувати природні кольори. Тобто наприклад зелений, чорний, сірий, коричневий. Якщо це зима – ну, можливо, білий.

Хай яке потужне та сучасне озброєння - ворог може вистежити його з повітря, каже Максим. Та головне - від якості маскування залежить життя воїнів.

Максим, військовослужбовець 103 бригади ТРО:

Вдячні тим, хто плете маскувальні сітки зокрема. Хочемо вас попросити продовжувати це робити. Ви нам дуже допомагаєте, тому що ворожа розвідка не спить. Вони постійно вишукують наші позиції. Для того, щоб завдати нам шкоди. А саме завдяки вашим зусиллям у них нічого не вийде.

Тисячі волонтерів плетуть маскувальні сітки для захисників. У цьому волонтерському штабі містечка біля Львова робота припиняється лише вночі.

Наталя із Херсону, її чоловік та син воюють в Збройних силах України. Жінка відчуває, як кожна вплетена стрічка наближає перемогу.

Наталя Абеліт, жителька Херсону:

Думаю, щоб бистріше приїхати додому, вже неокупований Херсон свій. Ну і там починати вже якби теж допомагати, бо там буде глибокий тил теж. Там теж потрібні будуть руки.

Технологію плетіння волонтери засвоїли ідеально.

Наталя Вібла, волонтерка:

Ну ця сітка, ви бачите, вона не є пристосована, це є рибацька. Вона надто велика, і тому основне завдання полягає, щоб якомога більше її заховати оці ячейки, і таким чином її заплітається.

У кімнаті поруч дівчата виготовляють основу для сітки.

Настя Бугрин, волонтерка:

Треба взяти, отак от взяти 2 крайні нитки, взяти спершу розплутати, щоб воно не мало вузликів. Взяти отак от, зробити також вузлик і переплести.

У волонтерському центрі є і сітка-шедевр, сплетена гачком.

Цю сітку плете в Пустомитах одна старша жіночка, якій вже майже 80 років. То вже напевно є пʼята сітка з лютого. Вона гачком робить оту основу, потім вплітає отак із мішка напевно нитки і сітка справді дуже якісна. Тому що хлопці її вже оцінили. І дуже її замовляють.

Щоб сплести сітку розміром 6 на 10 метрів, потрібно 4 дні. Майстрині намагаються пришвидшити процес, адже замовлень з передової багато.

Леся Мальків, волонтерка:

Ми відчули, що попит росте. І хлопці замовляють. Ті центри, які плетуть у Львові, то вони мають просто чергу вже з тих бажаючих і черга така на 2-3 тижні.

Маскувальні сітки плетуть навіть на вулицях Львова. Але потрібні додаткові робочі руки.