Застосування ядерної зброї США: Блінкен назвав умови [ Редагувати ]
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що Сполучені Штати можуть застосувати ядерну зброю лише за надзвичайних обставин. Про це він сказав під час виступу на конференції країн-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Мовиться про захист життєво важливих інтересів країни, союзників і партнерів.
США розглядали б можливість застосування ядерних озброєнь тільки за надзвичайних обставин, для захисту життєво важливих інтересів США, союзників та партнерів.
Блінкен зазначив, що роль американських стратегічних ядерних сил полягає у тому, аби стримувати ядерні напади інших країн.
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