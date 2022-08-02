Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що Сполучені Штати можуть застосувати ядерну зброю лише за надзвичайних обставин. Про це він сказав під час виступу на конференції країн-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Мовиться про захист життєво важливих інтересів країни, союзників і партнерів.

США розглядали б можливість застосування ядерних озброєнь тільки за надзвичайних обставин, для захисту життєво важливих інтересів США, союзників та партнерів.

Блінкен зазначив, що роль американських стратегічних ядерних сил полягає у тому, аби стримувати ядерні напади інших країн.