ЗСУ збили ворожий безпілотник на Сході [ Редагувати ]
Підрозділи ЗСУ на східному напрямку збили безпілотний літальний апарат "Орлан". Про це повідомляється на сторінці Угрупування об'єднаних сил.
Військові повідомляють, що підрозділам протиповітряної оборони оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця", вдалося збити ворожу повітряну ціль.
Мова йде про російський безпілотний літальний апарт "Орлан-10".
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