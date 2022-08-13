У Німеччині в Дюссельдорфі перед судом постали двоє чоловіків, яких звинувачують у жорстокому зґвалтуванні 18-річної української біженки з інтервалом у 10 хвилин на борту корабля-готелю Oscar Wilde. Про це повідомляє Bild.

Так, 38-річний туніець Рашид Б. та 26-річний Абдуллахі А. з Нігерії нібито напали на українку, коли вона поверталася до свого номера після вечері на кораблі.

Вважається, що Рашид йшов за дівчиною до її кімнати, а потім силою увірвався до кімнати та напав на неї. Лише через десять хвилин після того, як Рашид втік із каюти, другий підозрюваний увірвався всередину та теж зґвалтував українку.

Прокуратура Дюссельдорфа повідомила, що хоча ймовірні зґвалтування були скоєні швидко один за одним, обвинувачені не були знайомі, і немає доказів спільного плану між ними.

Як і 18-річна жертва, так і Рашид, і Абдуллахі виїхали з України через кілька днів після повномасштабного вторгнення росії 24 лютого, прямуючи через Польщу до Німеччини.

Підозрювані мають українське громадянство. Рашид навчався на стоматолога в Україні, а Абдуллахі вивчав інформатику після закінчення шкіл у своїх країнах.

Обвинуваченим не дали можливості виступити на слуханні, вони просто стояли перед представниками суду, поки зачитували їхню історію та подробиці справи. У разі визнання винними Рашиду та Абдуллахі загрожує тривале ув'язнення та депортація. Потерпіла українка не з'явилася на суд через позитивний тест на коронавірус.