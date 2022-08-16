Петро Пожарко та комерційний директор ТОВ "Краматорський шифер" Тарас Косцьов'ят в інтерв'ю "РБК-Україна" пояснили, чи справді азбест такий небезпечний, як про нього говорять законодавці. Що чекає населення України, якщо азбест буде заборонено. І чи справді заборона азбесту – умова, яку ЄС поставив Україні.

Йдеться про законопроект №4142 "Про систему громадського здоров'я", який було прийнято за основу. Документ, зокрема, передбачає заборону виробництва азбесту. В якості аргументу вказані його шкідливі властивості та вимога Угоди про асоціацію. Жоден міжнародний документ, включаючи Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, Директиву 2009/148/EC та Регламент Європейського парламенту та Ради "Виробництво, розміщення та використання хімічних речовин у ЄС" не зобов'язує Україну заборонити використання будь-якого виду азбесту.

Петро Пожарко додав, що Угода про асоціацію з ЄС передбачає, що Україна має наблизити національне законодавство у сфері технічного регулювання, стандартів та оцінки відповідності європейським законам. Але ця Угода не забороняє виробництво та використання будь-якої хімічної речовини, включаючи хризотиловий азбест.

Крім того, Тарас Косцьов'ят констатував гострий дефіцит шиферу в Україні напередодні осінньо-зимового періоду. За його словами, плановий довоєнний обсяг ринку шиферу в 2022 році мав становити 4,5 млн листів шиферу. Але сьогодні, за найскромнішими оцінками, затребуваність шиферу зросте щонайменше до 9-10 млн листів. При цьому власне виробництво шиферу на єдиному заводі, що працює в Україні, складе лише 3 млн листів. Заповнити дефіцит імпортом із росії та Білорусі не можна зі зрозумілих причин.

У результаті, за його словами, дефіцит шиферу становитиме близько 7 млн. листів або 13,6 млн. кв. метрів покрівлі. Зараз, коли "Краматорський шифер" вимушено простоює, він має заявки від партнерів приблизно на 1,5 млн. аркушів. І це лише частина потреб.