Чутки про прийняття закону, який буцімто скасовує одноразову допомогу родинам полеглих героїв України у розмірі 15 млн. гривень не відповідають дійсності – таке рішення було прийнято ще на початку війни, а нещодавно впорядковано Законом.

Про це заявила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram-каналі.

"Це рішення ніхто не відміняє і не збирається скасовувати. Всі родини загиблих отримають передбачені виплати. Власне, виплати вже здійснюються і ми про це говорили на одному з брифінгів. Хто подав необхідний пакет документів - той вже отримав виплати", - наголосила вона.

За словами заступниці Міноборони України, 25 серпня 2022 року набрав чинності прийнятий Верховною Радою України Закон України від 29 липня 2022 року № 2489-IX “Про внесення змін до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.

Законом внесено такі зміни: