У Міноборони відповіли про відміну виплат за загибель військових [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Чутки про прийняття закону, який буцімто скасовує одноразову допомогу родинам полеглих героїв України у розмірі 15 млн. гривень не відповідають дійсності – таке рішення було прийнято ще на початку війни, а нещодавно впорядковано Законом.
Про це заявила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram-каналі.
"Це рішення ніхто не відміняє і не збирається скасовувати. Всі родини загиблих отримають передбачені виплати. Власне, виплати вже здійснюються і ми про це говорили на одному з брифінгів. Хто подав необхідний пакет документів - той вже отримав виплати", - наголосила вона.
За словами заступниці Міноборони України, 25 серпня 2022 року набрав чинності прийнятий Верховною Радою України Закон України від 29 липня 2022 року № 2489-IX “Про внесення змін до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.
Законом внесено такі зміни:
- Чітко визначено коло осіб, які мають право на одноразову грошову допомогу у разі загибелі військовослужбовця, а саме: батьки, один із подружжя, який не одружився вдруге, діти, які не досягли повноліття, утриманці загиблого (померлого);
- Впорядковано питання здійснення доплати одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності або відсотка втрати працездатності - вона здійснюється незалежно від строку, що минув після первинного встановлення діагнозу;
- Унормовано на законодавчому рівні питання виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця в період дії воєнного стану, тобто Законом закріплено діючі в даний час положення постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168 “Питання деяких виплат військовослужбовцям... під час дії воєнного стану“.
- Законом передбачено, що розмір допомоги визначається Кабінетом Міністрів, який вже встановлено Урядом в постанові №168.
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