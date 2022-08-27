Рідні та близькі мелітопольців роблять усе можливе, щоб викрадені хлопці якнайшвидше опинилися на волі.

Олександра Греджева російські загарбники забрали ще 9 травня, а Владислава Гнєдаго викрали за кілька днів – 14 травня. Через місяць окупанти зняли "викривальне" кіно з полоненими в головних ролях. Цей рашистський фільм мав зганьбити роботу українських силових структур.

Олександра, який лише через кілька тижнів помітно постарів після всіх знущань військових рф, звинуватили у створенні збройових схронів, які він робив нібито за дорученням СБУ. Фізичні тортури над Владиславом рашисти навіть не намагалися приховати – у кадрі він сидить із побитим обличчям та викривленою носовою перегородкою. Хлопця звинуватили в тому, що він працював у кол-центрі і списував з банківських рахунків громадян росії великі суми грошей.

Звичайно, молоді люди не мають жодного відношення до сказаного в цьому ролику. Але для окупантів це не головне – їм важливо лише приготувати чергове відео з щиросердечним зізнанням, яке вони в прямому розумінні цього слова виб'ють із невинних мелітопольців.