Подоляк: "переговори" з росією на півдні проходять успішно, чекаємо "жест доброї волі" [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Єдиний можливий "переговорний" напрямок України з росією знаходиться на фронті. Наразі на півдні Збройні сили досягають успіхів.
Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Переговори з Росією в єдиному можливому сьогодні форматі веде спеціальна українська делегація, зокрема на південному напрямку фронту. "Перемовини" відбуваються успішно. Очікуємо на нові "компроміси" у вигляді "жестів доброї волі", - написав він.
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