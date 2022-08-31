Курс валют в Україні 31 серпня [ Редагувати ]
У середу, 31 серпня, в обмінних пунктах України курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,55 гривень за долар. Про це свідчать дані моніторингу ринку.
Курс євро не змінився-40,70 гривень за євро, курс злотого не змінився - 8,50 гривень за злотий.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
- купівля - 39,75 грн (39,80-30 серпня)
- продаж - 40,55 грн (40,60 - 30 серпня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля-39,65 грн (39,65 - 30 серпня),
- продаж - 40,70 грн (40,70 - 30 серпня) за євро.
Середній курс злотого становить:
- купівля - 8,00 грн (8,00 - 30 серпня),
- продаж - 8,50 грн (8,50 - 30 серпня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 31 серпня становить 36,6564 гривень за євро (+0,1024 грн).
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