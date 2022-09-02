Проти агресії росіян навіть самі росіяни. Російська збройна опозиція об'єдналася, щоб побороти тиранію путіна. І якнайшвидше припинити війну в Україні. Відповідну декларацію підписали одразу три організації. І зробили це символічно - в Ірпені. Хто ж ці сміливці? І що вони роблять для реалізації поставленої мети? Ольга Жидецька розкаже.

Російська опозиція зі зброєю в руках готується звільняти свою батьківщину від тиранії путіна. Для більшої ефективності її представники об'єдналися, підписавши відповідну декларацію. Церемонія відбулася в українському Ірпені. Адже двоє підписантів - легіон "Свобода Росії" та "Російський добровольчий корпус" - воюють на боці українських сил. Третій - Національна республіканська армія - веде партизанську війну всередині росії.

Ілля Пономарьов:

Каждый из нас на своем участке делал свою работу, кто внутри России, кто на поле боя. И сейчас мы поняли что нужно делать следующий шаг. Поскольку мы видим сколько непонимания вызывает тот факт, что оказывается есть россияне, которые воюют плеч-о-плеч с украинцами.

Добровольчий російський корпус проти путінських військ воює з 2014-го. Він повністю підпорядковується українському командуванню.

Представник Добровольчого російського корпусу:

До 24 числа большинство наших бойцов уже принимало участие в боевых действиях, но мы не были так собраны в кучу, не были так централизованы. Кто-то был в составе ЗСУ, кто-то, как к примеру я, был в составе ссо АЗОВ. Давным-давно, еще с 2014, было желание как-то обьединяться. Но прийти к этому мы смогли только сей час.

Легіон "Свобода Росії" - новий підрозділ. Створили його у березні. І до його складу увійшло чимало російських військовополонених, які перейшли на український бік.

В плену я узнал о существовании легиона Свобода России и в последствии вступил в него. Пройдя проверку специальную підготовку я вступил все-таки в ряды легиона. К нам присматривались, сначала все начиналось с мелких задач без оружия. После чего росло доверие, задачи были более сложные. И уже с оружием.

Воюють і перші, і другі на передовій.

Мы, легион "Свобода России", выполняя боевые задачи, приземлили очередной хваленный Орлан. Вначале мы освободим Украину от рашистской нечести, а потом Россию от путинского режима.

За оцінками ЗМІ, легіон складається із двох батальйонів, загальна чисельність на червень 2022 року становила 250 вояків.

До нього долучився навіть заступник голови Газпромбанку Ігор Волобуєв, який втік із Росії.

Та, щоби не наражати на небезпеку своїх рідних, бійці підрозділів переважно воліють не розголошувати інформацію про себе.

Позивний "Цезар":

Любая информация которая касается вооружения, тактики, системы подготовки легиона, его базирования, мы эту информацию не разглашаем. Прийдет время, история все расставит на свои места, вы все узнаете.

Про існування національної республіканської армії стало відомо нещодавно. Після того, як її представники взяли на себе відповідальність за підрив автомобіля ідеолога руського міру та фактично війни проти України, Олександра Дугіна, у якому загинула дочка і поплічниця пропагандиста.

Себе НРА позиціонує як партизанський рух, і записує у свій актив підпали російських військкоматів та автомобілів російських військових "волонтерів", а також саботажі на залізниці. В Україні від імені цієї організації виступає російський опозицонер Ілля Пономарьов, він отримав українське громадянство у 2019-му.

Ілля Пономарьов:

Задача партизан сейчас - это подьем народного движения снизу. И это для того, чтобы добиться раскола элит сверху. Потому что без этих двух фактов не произойдет никаких перемен. Элиты должны бояться. Потому, что происходило на похоронах Дугиной мы видим, что этот месседж дошел. Там посто сейчас ситуация паническая.

Об'єднатися ж опозиційні організації вирішили для кращої координації дій, взаємодії з міжнародними та українськими органами влади. Усе заради якнайшвидшого досягнення спільної мети.

Все наши действия, все наши подразделения, которые мы вели с начала войны, были направлены на одно. На то, что этот режим должен пасть, империя должна умереть. Украина должна жить, эта война должна быть закончена.

Після руйнування імперії об'єднана опозиція визнає право суб'єктів Російської федерації на самовизначення. Щоправда сподівається, що більшість з них таки вирішить залишитися у складі оновленої росії.

Свої національні підрозділи у складі ЗСУ, окрім росіян, також мають чеченці та білоруси. Вони ж, після падіння путінського режиму розраховують розбудовувати власні звільнені і незалежні держави.