Чарльз III оголосив ім'я нового принца Уельського: що це означає [ Редагувати ]
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Чарльз III оголосив сина Вільяма, герцога Кембриджського, принцом Уельським. Тепер він стане першим спадкоємцем британського престолу після смерті короля.
Про це Чарльз III сказав у зверненні.
"Мій нащадок Вільям отримає шотландський титул та приймає титул герцога Корнуольського. І також я оголошую, що дарую йому титул принца Уельського", - сказав він.
Король впевнений, що новий принц Уельський і надалі буде очолювати дискусії у Британії та буде націлювати увагу туди, де потрібна допомога.
Чарльза III також згадав про Гаррі та Меган Маркл, висловивши їм свою любов, та додав, що вони продовжують розбудовувати своє життя "за морем".
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