ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів у Харківській області - Зеленський [ Редагувати ]
Збройні сили України деокупували вже понад 30 населених пунктів у Харківській області.
Як повідомляє президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.
"На даний час ЗСУ звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області", - сказав він.
Зеленський зазначив, що у частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та убезпечення території.
"Поступово беремо під контроль нові населені пункти - всюди повертаємо український прапор і захист для наших людей", - сказав президент.
Зеленський просить мешканців повідомляти українським правоохоронцям будь-яку відому інформацію про злочини окупантів.
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