Мінус вертоліт і 350 окупантів: Генштаб назвав нові втрати росії [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
За минулу добу українські військові ліквідували ще 350 російських окупантів, а також знищили ворожий вертоліт. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії склали 52250 солдатів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати росії на 10 вересня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 52250 (+350) осіб ліквідовано;
- танків - 2136 (+14);
- бойових броньованих машин - 4584 (+9);
- артилерійських систем - 1259 (+22);
- РСЗВ - 311 (+5);
- засоби ППО - 162 (+3);
- літаків - 239 (+0);
- гелікоптерів - 212 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 898 (+10);
- крилаті ракети - 215 (+1);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3426 (+27);
- спеціальної техніки - 114 (+2).
У Генштабі ЗСУ зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
по темі
Українські бійці звільнили близько 2500 квадратних кілометрів у Харківській області
Українські військові під час контрнаступу у Харківській області взяли у полон дуже велику кількість російських окупантів
Українські військові успішно відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут і Первомайське
Українська авіація та артилерія продовжує завдавати потужних ударів по ворогу на півдні
Внаслідок контрнаступу Сил оборони України 237-й гвардійський десантно-штурмовий полк РФ припинив своє існування у зв'язку з загибеллю або пораненням всіх військовослужбовців. Значна частина з тих, хто вижив, перебувають у вкрай важкому стані. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України