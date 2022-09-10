Подоляк назвав "справжні" цілі росії у війні [ Редагувати ]
Країна-агресор росія одразу мала інші "плани" щодо війни на території України, однак не озвучувала їх. Про це повідомляється у Twitter-акаунті радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
Повернення Криму й ліквідація "ЛДНР" входили до них.
Реальні" цілі російської "СВО", про які Рада безпеки росія вирішила промовчати, на думку Подоляка:
- ліквідація анклавів "ЛДНР";
- повернення Криму до України;
- розширення НАТО;
- відмова від газової монополії у Європі;
- руйнування економіки;
- ізоляція росії та залізна завіса.
Все йде за планом, випереджаючи графік.
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