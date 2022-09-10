Країна-агресор росія одразу мала інші "плани" щодо війни на території України, однак не озвучувала їх. Про це повідомляється у Twitter-акаунті радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Повернення Криму й ліквідація "ЛДНР" входили до них.

Реальні" цілі російської "СВО", про які Рада безпеки росія вирішила промовчати, на думку Подоляка:

ліквідація анклавів "ЛДНР";

повернення Криму до України;

розширення НАТО;

відмова від газової монополії у Європі;

руйнування економіки;

ізоляція росії та залізна завіса.