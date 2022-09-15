російські окупанти знову завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Вкотре поцілили по гідротехнічним спорудам міста.

Про це пише в Telegram-каналі голова ОВА Дніпропетровської області Валентина Резніченка.

"Росіяни знову поцілили ракетами по гідротехнічним спорудам. Попередньо, люди не постраждали", - пише Резніченко.

За словами голови ОВА, на місці ударів вже працюють рятувальники та аварійні служби.

Як повідомлялося, сьогодні російські окупаційні війська завдали ще одного ракетного удару по Кривому Розі. Внаслідок обстрілу пошкоджено промислове підприємство.

Також у середу, 14 вересня, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Пізніше стало відомо, що російські військові ударили ракетою Х-101 з літака Ту-95МС. Загальна кількість випущених ракет по місту становила 8. Російські окупанти для ударів по Кривому Рогу застосували ракети типу "Кинджал" і "Іскандер".

Після російських ракетних ударів по гідротехнічній споруді в Кривому Розі в річці Інгулець піднявся рівень води. Жителів деяких вулиць закликали евакуюватися.